Дипломаты в костюмах и байки с собаками. В Киеве провели флешмоб велосипедом на работу - фото

Организаторы объявили конкурс для работодателей, которые беспокоятся о своих сотрудниках-байкерах

В 8 утра пятницы, 13 апреля, на Майдане незалежности в Киеве несколько сотен велосипедистов съехались, чтобы принять участие в глобальной инициативе Велосипедом на работу.

Организаторами в украинской столице выступила Ассоциация велосипедистов Киева.

Среди участников поощрялась не свойственная для байка форма одежды - некоторые мужчины и женщины приехали в деловых костюмах, а кто-то приехал на велосипеде с корзиной для собаки.

Выбрали лучших "соединителей" делового стиля и спортивных нужд. Награду за лучшее деловое платье дали сотрудницам одной из юридических фирм Дарья Кравец и Елена Ботштейн.

"Победу в номинации лучший мужской деловой образ взял Сергей Матюшенко из Посольства Королевства Дании в Украине, который приехал на каргобайке", - рассказали в АВК.

Самой многочисленной оказалась велокоманда Посольства США в Украине. Также из иностранных дипломатов были замечены сотрудники посольств Канады и Дании.

Организаторы мероприятия объявили конкурс для работодателей Велоработодатель 2018.

Так инициативная группа хочет, чтобы в городе больше людей пересело на двухколесный транспорт для езды на работу.

Этот конкурс среди работодателей проводят уже девятый год подряд.

Напомним, в Киеве разрабатывают План постоянной городской мобильности, который нацелен на превращение столицы в город, где в приоритете пешеходы, и осовременивание общественного транспорта. На пленарном заседании 8 февраля депутаты Киевсовета утвердили Концепцию развития велосипедной инфраструктуры. Она предусматривает создание 240 километров веломаршрутов в городе и более 1000 километров транспортных, рекреационных и пригородных путей для пользователей велотранспорта.