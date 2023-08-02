«Нас объединяет уничтожение московского чудовища». Данилов прокомментировал дипломатический скандал между Польшей и Украиной 2 августа, 19:17 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

Украину и Польшу объединяет общая европейская история и уничтожение российских оккупантов. Страны едины в своем союзе несокрушимых, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

Данилов написал, что украинский народ благодарен Польше за каждый злотый, снаряд и за каждую женщину и ребенка, которых польский народ приютил в своем доме после 24 февраля 2022 года.

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«Мы объединены общей европейской историей, миллионами родственных и дружеских связей и единой целью — уничтожение московского чудовища, которое посягнуло на нашу и вашу свободу», — отметил он.

Данилов подчеркнул, что Польша и ее народ стоят бок о бок с Украиной с первой минуты полномасштабного вторжения страны-террориста России на территорию Украины.

«Спасибо за все! Мы помним, кто первый протянул Украине ружье и хлеб!» — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что напряжение войны иногда вызывает эмоциональные действия и слова, однако «в нашей семье мы самостоятельные, без посторонней помощи сможем решить любые недоразумения».

Кроме того, Данилов напомнил, что именно Польша предоставила первую партию оружия Украине после начала полномасштабного вторжения.

Дипломатический скандал между Польшей и Украиной

Напряжение между Киевом и Варшавой возникло после того, как руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчин Пшидач заявил о «неблагодарности» Украины за помощь Польше.

В интервью польским СМИ он сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет».

Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

Из-за этого заявления посла Польши Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины, где сообщили, что слова Пшидача «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».

Президент Владимир Зеленский заверил, что никакие «политические мгновения» не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши.

В свою очередь, премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий раскритиковал решение Министерства иностранных дел Украины вызвать польского посла.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что поскольку посол Украины в Польше Василий Зварич сейчас находится в Киеве на встрече послов в среду, 2 августа, в министерство иностранных дел страны будет приглашен его заместитель, которого примут на официальном уровне.

В МИД Польши, обсуждая планы предстоящей встречи с послом Украины, назвали состояние отношений между двумя странами «не самым лучшим».

