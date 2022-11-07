Радиодиктант национального единства — когда и где смотреть 7 ноября, 12:58 Радиодиктант национального единства начнется 9 ноября в 11:00 (Фото:osvita.khm.gov.ua)

В 2022 году традиционный Радиодиктант национального единства в честь Дня украинской письменности и языка состоится 9 ноября в 11:00.

Автор текста Радиодиктанта национального единства-2022 — украинская писательница Ирина Цилык, диктант зачитает актриса Ада Роговцева. К методической работе над Радиодиктантом присоединилась также языковед Лариса Масенко.

Видео дня

Диктант можно слушать по всей стране на волнах Українського радіо и Радіо Культура.

Также он будет онлайн транслироваться на телеканалах и диджитал-платформах Суспільного.

Транслировать Радиодиктант будет и НВ.

Кроме того, в разных странах мира будут также организованы студии для написания Радиодиктанта национального единства украинцами, которые вынужденно живут за границей.

Если вы хотите, чтобы текст написанного вами радиодиктанта проверили специалисты, можно отправить его в виде бумажного письма по адресу г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф отправки был не позже 10 ноября.

Также можно сфотографировать или отсканировать текст написанного вами Радиодиктанта и отправить его до 11:00 10 октября в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf по адресу rd@suspilne.media или через электронную форму для получения работ, которая появится на сайте ukr.radio 9 ноября.

Радиодиктант национального единства был впервые организован командой Українського радіо в 2000 году. С этого времени его проводят каждый год в День Национальной письменности и языка.

Обычно самыми активными участниками Радиодиктанта национального единства становятся школьники и студенты и преподаватели учебных заведений, но каждый год в знак уважения к украинскому языку в нем принимает участие все больше людей разных профессий.

В прошлом году автором текста и диктором радиодиктанта был писатель Юрий Андрухович. Только один человек в Украине написал диктант без ошибок.