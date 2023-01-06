Скандал с Крыгиной. Обвиненную в корректировке ударов РФ по Харькову вернули под стражу 6 января, 14:57 Диане Крыгиной грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Суд вернул под стражу Диану Крыгину, обвиняемую в корректировке российских ударов по инфраструктуре Харькова.

Об этом в пятницу, 6 января, сообщило Суспільне.

Крыгина оказалась на свободе в связи с постановлением Дзержинского районного суда от 22 декабря об избрании ей меры пресечения с возможностью залога в размере 496,2 тысячи гривен, после внесения которого она и вышла из СИЗО.

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После этого в украинском обществе разгорелся скандал, а прокуратура составила по этому поводу апелляционную жалобу, которая в итоге и была удовлетворена.

«Суд принял решение, удовлетворяющее сторону обвинения», — заявил во время заседания представитель ведомства Владимир Лымарь.

Крыгина была задержана Службой безопасности Украины еще в апреле 2022 года.

«По заданию куратора, женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины», — рассказали в СБУ.

В отношении предполагаемой корректировщицы было начато уголовное производство по ч.3 ст. 114−2 (шпионаж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.