Оправдание вооруженной агрессии РФ. СБУ объявила пропагандистке Панченко о подозрении 24 января, 13:41 Диана Панченко (Фото:Скриншот/Youtube/Shuster online)

Служба безопасности Украины объявила пророссийской пропагандистке Диане Панченко о подозрении в распространении оправданий вооруженной агрессии России против Украины. Она была телеведущей на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Об этом сначала сообщил источник NV в правоохранительных органах, а затем официально подтвердила пресс-служба СБУ.

Согласно официальному сообщению, Панченко объявили о подозрении по ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Что именно сделала Панченко, по данным СБУ:

после начала полномасштабного вторжения РФ поддержала российских захватчиков и в августе 2022 года выехала во временно оккупированный Донецк, где выпускала манипулятивные сюжеты в пользу РФ,

для « разгона» деструктивного контента активно использовала соцсети, в частности запрещенные в Украине.

разгона» деструктивного контента активно использовала соцсети, в частности запрещенные в Украине. в своих провокационных проектах поддерживала захват части восточных регионов Украины.



создала так называемый « документальный фильм», в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя.

Расследование против Панченко СБУ начала 4 января. Тогда уже было известно, в частности, что Панченко опубликовала на своем YouTube-канале находящиеся в плену российских захватчиков видео так называемого «интервью» с украинскими военными Сергеем Мироненко и Михаилом Швецом.

В настоящее время она скрывается на временно оккупированных РФ территориях.