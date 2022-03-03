Действия России в Украине носят признаки геноцида — Дуда 3 марта, 05:17 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Действия России и ее оккупационный войск в Украине содержат признаки геноцида. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в обращении к соотечественникам.

«Обстрелу подвергаются жилые дома, многоквартирные дома, школы и больницы. Действия российских войск носят на себе признаки геноцида. Я верю, что они не останутся безнаказанными, и что виновные ответят за них перед международными трибуналами», — сказал Дуда в обращении, передает Liga.net.

Также президент Польши рассказал соотечественникам, что буквально неделю назад был «в красивом и гордом Киеве» и говорил с президентом Владимиром Зеленским, и уже «через несколько часов российские войска напали на независимую Украину, развязав против нашего соседа жестокую войну».

Дуда подчеркнул, что сегодня «Киев, как и вся Украина, стали символом свободного мира, отстаивающего наши общие ценности — свободу, суверенитет и демократию». А также напомнил, что еще совсем недавно Польшу критиковали в Европе за якобы чрезмерную жесткость позиции относительно необходимости сдерживания агрессии Кремля, но «сегодня польскую точку зрения приняли большинство западных стран».

«Мы выступаем за Украину в ее стремлении стать членом Европейского Союза. В составе НАТО мы оказываем конкретную помощь обороняющейся Украине. Польша уже приняла более полумиллиона беженцев, спасающихся от трагедии войны», — сказал президент Польши.

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По данным ООН, на данный момент почти 1 миллион беженцев покинули Украину из-за войны. Вынужденное переселение украинцев из-за напавшей России может стать самым тяжелым гуманитарным кризисом в Европе за последнее столетие.

3 марта — восьмые сутки полномасштабной войны с Россией. На сегодняшний день запланирован второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, вероятно, на границе с Беларусью.



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