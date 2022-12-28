«Мы знаем планы РФ». Глава Госпогранслужбы Украины рассказал о встрече с белорусским коллегой в феврале 28 декабря, 18:44 Сергей Дейнеко (Фото:Сергей Дейнеко / Facebook)

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко виделся со своим белорусским «коллегой» Анатолием Лаппо 19 февраля и тогда предупреждал его, что Украине известны планы РФ о вторжении.

В эфире телемарафона Дейнеко прокомментировал отправленное им письмо в Беларусь после полномасштабного вторжения РФ, в котором он проклял белорусских пограничников.

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Главу ГПСУ спросили, получил ли Лаппо это письмо и была ли какая-то реакция.

«Я пытался максимально дипломатично высказать свое отношение к нему. Это было связано с тем, что за пять дней до начала полномасштабной агрессии, 19 февраля, у меня была с ним встреча во исполнение команды верховного главнокомандующего, президента Украины. Я довел до него ту информацию, которая у нас есть. Я предупредил его, что мы осведомлены о планах РФ по поводу вооруженного вторжения на территорию Украины», — сказал Дейнеко.

По его словам, он также предупредил Лаппо, что если белорусы допустят это, то и белорусский диктатор Александр Лукашенко, и сам Лаппо «неминуемо окажутся на скамье подсудимых в Гаагском трибунале».

«Я знаю, что он получил то письмо. Потому что международники пограничного комитета Беларуси выходили на наших международников, уточняли, не фейк ли это. Мои офицеры подтвердили, что письмо подлинное — пожалуйста, рассматривайте», — сказал Дейнеко.

Он подчеркнул, что с 19 февраля у него не было никаких контактов с Лаппо.

26 февраля, через два дня после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Дейнеко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию письма, которое отправил Лаппо. В частности, в нем он написал, что Беларусь помогает Росси в войне, и добавил: «Будьте вы прокляты, твари».