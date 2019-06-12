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Девятерых раненых бойцов Азова эвакуировали из Днепра в Киев для реабилитации

Сегодня, 20:20
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Девятерых раненых бойцов Азова эвакуировали из Днепра в Киев для реабилитации - фото

Нацгвардия

Бойцы получили ранения в ночь на 7 июня

Военный самолет Ан-72 Нацгвардии доставил в Киев из Днепра девятерых раненых бойцов отдельного отряда специального назначения Азов мариупольского полка Нацгвардии для дальнейшей реабилитации и восстановления.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Бойцы Азова получили ранения в ночь на 7 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела вблизи н.п. Новолуганское Донецкой области, когда погибли двое гвардейцев, еще 11 были ранены.

С полевого госпиталя бойцы были эвакуированы в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где состояние пострадавших стабилизировали.

Сейчас состояние бойцов удовлетворительное, дальнейшее лечение и реабилитацию они будут проходить в Центральном госпитале МВД.

Начальник военно-медицинского управления Главного управления Нацгвардии Олег Михайлик заявил, что в результате обстрела гвардейцы получили минно-взрывные ранения различной тяжести.

«Одному из бойцов повредило нижнюю конечность, еще один получил проникающее ранение грудной клетки. В ведомственном госпитале они будут находиться до полного выздоровления, а потом вернутся в свое подразделение», — сказал он.

Теги:   Батальон Азов Бойцы Нацгвардия Украины

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