Девятерых раненых бойцов Азова эвакуировали из Днепра в Киев для реабилитации Сегодня, 20:20 Цей матеріал також доступний українською Нацгвардия Бойцы получили ранения в ночь на 7 июня Нацгвардия

Военный самолет Ан-72 Нацгвардии доставил в Киев из Днепра девятерых раненых бойцов отдельного отряда специального назначения Азов мариупольского полка Нацгвардии для дальнейшей реабилитации и восстановления.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Бойцы Азова получили ранения в ночь на 7 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела вблизи н.п. Новолуганское Донецкой области, когда погибли двое гвардейцев, еще 11 были ранены.

С полевого госпиталя бойцы были эвакуированы в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где состояние пострадавших стабилизировали.

Сейчас состояние бойцов удовлетворительное, дальнейшее лечение и реабилитацию они будут проходить в Центральном госпитале МВД.

Начальник военно-медицинского управления Главного управления Нацгвардии Олег Михайлик заявил, что в результате обстрела гвардейцы получили минно-взрывные ранения различной тяжести.

«Одному из бойцов повредило нижнюю конечность, еще один получил проникающее ранение грудной клетки. В ведомственном госпитале они будут находиться до полного выздоровления, а потом вернутся в свое подразделение», — сказал он.

