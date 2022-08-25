Дев'ять життів. Прем’єра документального фільму на НВ

Документальний фільм Дев'ять життів розповідає про волонтерів, які допомагали рятувати тварин у найстрашніші дні війни. 

Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) та НВ представляють документальний фільм Дев'ять життів, четвертий з циклу А потім прийшли «братья». Прем’єра на сайті НВ -  25 серпня о 20:00.

У перші години та дні повномасштабного вторгнення російської армії в Україну люди поспіхом виїжджали з Києва та Київської області, як їм здавалося, на кілька днів, щоб перечекати активну фазу бойових дій. Багато хто на свій страх і ризик залишав вдома своїх тварин, яких не могли забрати з собою. Але дні перетворювалися на тижні, запаси їжі та води у тварин закінчувалися. Житлові будинки бомбили, а чотирилапі, якщо виживали, то залишалися в зруйнованих квартирах без їжі та води.

Дев'ять життів - це фільм про волонтерів, які, ризикуючи власним життям, витягували тварин із палаючих та зруйнованих квартир. Про людей, які не поїхали, а залишилися рятувати тих, хто слабший і не може себе захистити. Про героїв, які відмовлялися залишати тварин у зоопарках та притулках навіть під час найзапекліших обстрілів.

Наташа Попова

Героїня фільму, рятує диких тварин із зруйнованих зоопарків
“Я б, можливо, поїхала, якби тут не було тварин. Тварин я не залишу! Якщо ляжемо, то ляжемо всі разом, або щось робитиму”.
"Дев'ять життів" - це фільм про 9 врятованих душ: людей і тварин. Їх могло бути 10, якби не війна… Волонтери, рятуючи собак, котів, коней та навіть левів, довели, що бути людиною – це ще й відповідальність перед тими, кого приручили.

Творці фільму хочуть через історії про порятунок тварин розповісти про вільну, незалежну, чуйну націю, для якої важливе кожне життя. Чи то солдат, сусід, старий, дитина чи домашня тварина. Українці рятують своїх та чужих тварин, а чотирилапі рятують психіку людей у нелюдських умовах, у яких всі опинилися після 24 лютого.

Фільм виходить у партнерстві з гуманістичним рухом UAnimals, що з початком повномасштабної війни рятує тварин у зоні бойових дій: годує, лікує та евакуює.

Олександр Тодорчук

Засновник UAnimals
"Ми вражені тою кількістю людей, що з початком повномасштабної війни, ризикуючи власним життям рятують тварин. Хтось їде через півкраїни, щоб забрати собаку, хтось під обстрілами залишається зі своїми тваринами у притулку, а хтось навіть перебуваючи в лавах ЗСУ продовжує рятувати навіть найменше життя. Ми би хотіли, щоб про історії, розказані в фільмі дізналось якомога більше людей. Щоб світ усвідомив: поки ворог винищує все живе, українці рятують навіть тварин".
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Герої фільму:
Наталя Попова. Рятує диких тварин із зруйнованих зоопарків.
Марина Грицик. Рятує коней на окупованих територіях.
Олексій Суровцев, актор. Рятує кішок з-під завалів.
Настя Тиха. Рятує собак-інвалідів.

Знімальна група:
Режисер: Ігор ГомаКреативний
Продюсер: Юрій Мукуленко
Генеральні продюсери: Алла Липовецька, Марина Квасова

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Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП)

Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) створено у березні 2022 сімома досвідченими ТБ та кіно- продюсерами спеціально для зйомок кіно про передумови, хід та наслідки російської агресії проти України. Окрім завершених чотирьох фільмів у виробництві ОУП знаходяться дев’ять документальних фільма та одна художня стрічка, яка стала першими зйомками повнометражного ігрового кіно в Україні з початку війни.

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