Дев'ять життів. Прем’єра документального фільму на НВ

↓
Наташа Попова
“Я б, можливо, поїхала, якби тут не було тварин. Тварин я не залишу! Якщо ляжемо, то ляжемо всі разом, або щось робитиму”.
Олександр Тодорчук
"Ми вражені тою кількістю людей, що з початком повномасштабної війни, ризикуючи власним життям рятують тварин. Хтось їде через півкраїни, щоб забрати собаку, хтось під обстрілами залишається зі своїми тваринами у притулку, а хтось навіть перебуваючи в лавах ЗСУ продовжує рятувати навіть найменше життя. Ми би хотіли, щоб про історії, розказані в фільмі дізналось якомога більше людей. Щоб світ усвідомив: поки ворог винищує все живе, українці рятують навіть тварин".