Дев'ять життів. Прем’єра документального фільму на НВ

У перші години та дні повномасштабного вторгнення російської армії в Україну люди поспіхом виїжджали з Києва та Київської області, як їм здавалося, на кілька днів, щоб перечекати активну фазу бойових дій. Багато хто на свій страх і ризик залишав вдома своїх тварин, яких не могли забрати з собою. Але дні перетворювалися на тижні, запаси їжі та води у тварин закінчувалися. Житлові будинки бомбили, а чотирилапі, якщо виживали, то залишалися в зруйнованих квартирах без їжі та води.



Дев'ять життів - це фільм про волонтерів, які, ризикуючи власним життям, витягували тварин із палаючих та зруйнованих квартир. Про людей, які не поїхали, а залишилися рятувати тих, хто слабший і не може себе захистити. Про героїв, які відмовлялися залишати тварин у зоопарках та притулках навіть під час найзапекліших обстрілів.