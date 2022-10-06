На южном направлении ВСУ уничтожили девять иранских беспилотников Shahed-136

6 октября, 08:00
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Девять беспилотников Shahed-136 сбили на юге Украины (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev/)

Девять беспилотников Shahed-136 сбили на юге Украины (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev/)

В ночь с 5 на 6 октября украинские силы сбили девять иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на южном направлении.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

«Российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг», — говорится в сообщении.

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Накануне оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Всего по городу выпустили около 12 дронов, половину из них сбили.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Иран Беспилотники Юг Украины Дроны Война России против Украины Shahed-136

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