На южном направлении ВСУ уничтожили девять иранских беспилотников Shahed-136
Девять беспилотников Shahed-136 сбили на юге Украины (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev/)
В ночь с 5 на 6 октября украинские силы сбили девять иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на южном направлении.
Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.
«Российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг», — говорится в сообщении.
Накануне оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.
Всего по городу выпустили около 12 дронов, половину из них сбили.