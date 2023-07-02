Под Киевом девушку выгнали из кафе из-за замечания на песню Лепса: вмешалась полиция

2 июля, 18:30
Поделиться:
Девушку вытолкали из кафе после того, как она сделала замечание на песню Лепса в заведении (Фото:МВД Украины)

Девушку вытолкали из кафе после того, как она сделала замечание на песню Лепса в заведении (Фото:МВД Украины)

В селе Погребы Киевской области девушку выгнали из кафе из-за замечания на песни российского исполнителя Григория Лепса, который поддерживает Путина и войну против Украины. Полиция составила админпротокол в отношении заведения.

Об этом сообщает МВД.

Видео скандала в кафе под Киевом появилось в соцсетях вечером в субботу, 1 июля. На нем посетители подпевают песни Лепсе Самый лучший день, на что автор видео делает замечание. Женщина просила прекратить петь на языке оккупанта, но столкнулась с агрессивной реакцией. Другая женщина с матом выгнала ее из заведения.

Видео дня

Читайте также:

Виктор Цой (Фото:thevoicemag.ru) В Украине Цой не запрещен: в Минкульте назвали причину

В конфликт вмешалась полиция. По факту нарушения правил предоставления услуг, на заведение составили административный протокол по ч. 1 ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

После решения суда владелец кафе должен оплатить штраф.

Российский певец Григорий Лепс открыто поддерживает Владимира Путина и начатую Россией войну против Украины. Он приезжал на российские позиции на оккупированных территориях, посещал российских солдат в госпитале в Донецке и вместе с другим певцом Николаем Басковым обещал платить по миллиону рублей за каждый подбитый украинский танк Леопард.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Полиция Русский язык Киевская область Язык Кафе Украинский язык Языковой закон Национальная полиция Украины Лепс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X