Под Киевом девушку выгнали из кафе из-за замечания на песню Лепса: вмешалась полиция 2 июля, 18:30 Девушку вытолкали из кафе после того, как она сделала замечание на песню Лепса в заведении (Фото:МВД Украины)

В селе Погребы Киевской области девушку выгнали из кафе из-за замечания на песни российского исполнителя Григория Лепса, который поддерживает Путина и войну против Украины. Полиция составила админпротокол в отношении заведения.

Об этом сообщает МВД.

Видео скандала в кафе под Киевом появилось в соцсетях вечером в субботу, 1 июля. На нем посетители подпевают песни Лепсе Самый лучший день, на что автор видео делает замечание. Женщина просила прекратить петь на языке оккупанта, но столкнулась с агрессивной реакцией. Другая женщина с матом выгнала ее из заведения.

Видео дня

Стосовно ганебного випадку, коли на Київщині дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо російської музики.



Поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП. Після рішення суду власник кафе має сплатити штраф.



Дякуємо небайдужим громадянам за позицію ✊ pic.twitter.com/3lE68NNk4Y — МВС України (@MVS_UA) July 2, 2023

В конфликт вмешалась полиция. По факту нарушения правил предоставления услуг, на заведение составили административный протокол по ч. 1 ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

После решения суда владелец кафе должен оплатить штраф.

Российский певец Григорий Лепс открыто поддерживает Владимира Путина и начатую Россией войну против Украины. Он приезжал на российские позиции на оккупированных территориях, посещал российских солдат в госпитале в Донецке и вместе с другим певцом Николаем Басковым обещал платить по миллиону рублей за каждый подбитый украинский танк Леопард.