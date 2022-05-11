Девочку Алису с Азовстали, которую оккупанты разлучили с матерью, отправили к дедушке 11 мая, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Алиса в центре регистрации и гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 8 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Девочку Алису, которую оккупанты разлучили с матерью во время эвакуации с завода Азовсталь, передали дедушке. Об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на руководителя Службы по делам детей Запорожской области Антонину Матвееву.

«Девочка приказом Службы по делам детей Запорожского городского совета передана дедушке. Сделана была конференция с бабушкой, родной бабушкой, которую она узнала», — сказала Матвеева.

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Она уточнила, что бабушка девочки находится в Польше.

«Оформили документы, получили дубликаты свидетельства о рождении девочки. Девочка сейчас отправляется с родными, согласно приказу службы», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что во время последней эвакуации с территории завода оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на подконтрольной «ДНР» территории. Как отмечают в Азове, женщина является военным медиком, которая круглосуточно оказывала помощь раненым на Азовстали.

До места назначения в Запорожье сегодня доехал только ребенок, а местонахождение ее матери пока неизвестно. Украинские военные призвали мировое сообщество вмешаться и вернуть женщину.

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