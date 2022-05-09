Девочку Алису с Азовстали, которую оккупанты разлучили с матерью, отправят к родственникам — Денисова 9 мая, 19:44 Цей матеріал також доступний українською Девочка в безопасности и ее временно приютила работница Запорожской военной администрации (Фото:Полк Азов)

Девочку Алису, которую оккупанты разделили с матерью во время эвакуации с завода Азовсталь, отправят к родственникам в безопасные регионы Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Война России против Украины — главные события 9 мая

«Маленькая Алиса из Азовстали находится в безопасности. Четырехлетнего ребенка рашисты разлучили с мамой. По имеющейся информации, женщину отправили в фильтрационный лагерь», — написала Денисова в Telegram.

Видео дня

Она добавила, что девочка в безопасности и ее временно приютила работница Запорожской военной администрации.

«Найдены родственники Алисы. В ближайшее время ребенка передадут родным на воспитание в безопасный регион Украины», — написала Денисова.

Ранее сообщалось, что во время последней эвакуации с территории завода оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на подконтрольной «ДНР» территории. Как отмечают в Азове, женщина является военным медиком, которая круглосуточно оказывала помощь раненым на Азовстали.

До места назначения в Запорожье сегодня доехал только ребенок, а местонахождение ее матери пока неизвестно. Украинские военные призвали мировое сообщество вмешаться и вернуть женщину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.