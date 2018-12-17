Девятый украинский моряк заявил, что считает себя военнопленным - адвокат Сегодня, 22:53 27 Цей матеріал також доступний українською Сергей Цыбизов отказался считать себя нарушителем российской границы Фото: скрин видео ФСБ РФ

Украинский моряк, член экипажа малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины Никополь Сергей Цыбизов заявил, что считает себя военнопленным, и отказался от дачи показаний российским следователям.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов, член команды защиты военнопленных украинских моряков.

"Как и другие восемь военнопленных украинских моряка, которые ранее были допрошены, Сергей Цыбизов заявил под протокол, что считает себя военнопленным. От дачи иных показаний он отказался", - заявил он в Facebook.

По словам адвоката, Цыбизов был в бодром расположении духа, не жаловался на давление со стороны администрации СИЗО. Украинца поместили в двухместную камеру с человеком по имени Дмитрий, они практически не общаются.

"Сергей сообщил, что у него периодически побаливает сердце. По его словам щемит. От 15 минут до часа такие ощущения продолжаются. Он уже обратился к врачу СИЗО Лефортово. Надеется, что в ближайшие дни его осмотрят", - добавил Полозов.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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