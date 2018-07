Девять секунд для Украины. Экс-динамовцы Вида и Вукоевич дали толчок самой громкой дискуссии на ЧМ-2018

Несмотря на отсутствие украинской футбольной сборной на Чемпионате мира в России, Украина на несколько дней стала центральной темой новостей мундиаля-2018.

Это произошло вскоре после того, как 7 июля сборная Хорватии оставила россиян за бортом соревнований по итогам четвертьфинала ЧМ-2018. Сразу после матча, завершившегося удачной для хорватов серией пенальти, бывшие хорватские игроки ФК Динамо (Киев) Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали короткое видеообращение, в котором посвятили победу своей сборной Украине и киевскому футбольному клубу.

НВ рассказывает, почему это 9-секундное видео спровоцировало лавину обсуждений в Украине и за ее пределами, вплоть до разбирательства ФИФА, дисциплинарного предупреждения для Виды и отстранения Вукоевича от его обязанностей в сборной Хорватии.

Что сказали футболисты

Свое видеообращение Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали в раздевалке хорватской сборной сразу после победного матча против России. Запись, сделанную на камеру смартфона, обнародовал украинский спортивный обозреватель Андрей Шахов в своем Facebook.

"Слава Украине! Хорватия, вперед!" – говорит на видео Вида, забивший один из двух голов в четвертьфинальном матче против России и реализовавший один из послематчевых пенальти.

"Это победа за Динамо и за Украину!" – вторит ему Вукоевич, который с 2017 года работает менеджером киевского Динамо по странам Балканского региона, восточной и центральной Европы.

Ранее Вида был защитником, а Вукоевич – полузащитником Динамо.

Уже после того, как обращение спортсменов в контексте конфликта между Киевом и Москвой стали широко обсуждать в Украине, России и за рубежом, Вида дополнительно разъяснил свои слова в специальном заявлении.

[Это] всего лишь благодарность за поддержку из Украины, где Вукоевич и я провели много лет. У нас не было намерений кого-то обидеть

"В нем [видеообращении] не было никакого политического подтекста, а всего лишь благодарность за поддержку из Украины, где Вукоевич и я провели много лет. У нас не было намерений кого-то обидеть. В течение своей карьеры моими одноклубниками были представители многих стран, и я уважал их всех, у меня много друзей в Украине и России, и я горжусь этим, - подчеркнул экс-защитник Динамо и игрок сборной Хорватии. - Я рад, что владею русским языком, я оценил российское гостеприимство на ЧМ-2018 и надеюсь, что мое послание будет расценено не иначе как выражение благодарности нашим друзьям в Украине за поддержку - не только в матче с Россией, но в течение всего турнира".

Позиция России: "скандал" и "провокация"

В то же время в российской прессе обращение Виды и Вукоевича немедленно окрестили "скандальным", "националистическим", обвинив футболистов в "провокации" и недопустимом проявлении личной политической позиции.

Более того, российские чиновники стали призывать ФИФА применить меры к футболистам и сборной Хорватии. О необходимости таких мер заявил, в частности, член комитета российской Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

За такие вещи надо наказывать. Это четкое проявление национализма

"За такие вещи надо наказывать, - заявил Свищев в комментарии российскому изданию Спорт-Экспресс. - ФИФА должна четко отреагировать – подобные шутки неприемлемы. Это четкое проявление национализма – за высказывания такого характера как минимум штрафуют!"

Депутат Госдумы призвал "срочно подготовить соответствующее заявление" в ФИФА, чтобы "применить санкции не только к самому спортсмену, но и, к сожалению, к федерации футбола Хорватии, как бы мы к ней ни относились".

"Такие вещи нужно пресекать. Игроки, которые выступают под своим национальным флагом, обязаны выполнять требования, которые на сегодняшний день существуют. Личные взгляды, любовь или нелюбовь к той или другой стране надо оставлять при себе", - заявил Свищев.

Реакция ФИФА и Хорватии: предупреждение для Виды и отстранение Вукоевича

Тем временем ФИФА вскоре после опубликования видео хорватских футболистов пообещала разобраться в ситуации и в итоге 8 июля вынесла предупреждение хорватскому защитнику за то, что он произнес "Слава Украине!"

"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Домагою Виде за его заявления на видео, записанном после игры между Хорватией и Россией", - говорится в официальном заявлении ФИФА.

В то же время игрок не будет отстранен от следующего матча - о такой вероятности спекулировала российская пресса - и сможет сыграть в полуфинале ЧМ-2018 против сборной Англии.

ФИФА вынесла предупреждение Домагою Виде (на фото справа) / Фото ЕРА

Хорватский футбольный союз поначалу частично вступился за Виду и Вукоевича. Комментируя их высказывания, союз заявил, что это был "просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая, какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступали в составе киевского "Динамо".

Тем не менее, Хорватский футбольный союз обратил внимание Виды и Вукоевича, а также всех остальных членов команды, что им "стоит воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические", говорится в заявлении организации. Ее представители отметили, что выступают против смешивания политики и спорта.

Хорватский футбольный союз приносит свои извинения российской публике

Однако к вечеру 8 июля главная футбольная организация Хорватии заявила, что приняла решение отстранить Огнена Вукоевича от его обязанностей помощника тренерского штаба хорватской сборной, а также лишить его аккредитации на ЧМ-2018.

Причиной такого решения назван "спорный видеоролик в социальных сетях".

"Хорватский футбольный союз приносит свои извинения российской публике за действия члена хорватской делегации, - говорится в заявлении. - Огнен Вукоевич и Домагой Вида также извиняются за свои заявления, которые никоим образом не предполагали наличия политических коннотаций, однако, к сожалению, оставили место для таких толкований".

Позиция Украины: это называется солидарностью

Видеообращение бывших динамовцев в Украине было воспринято многими как знак публичной поддержки Киева, поэтому за Вукоевича и Виду вступились официальные лица.

Так, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко направил в ФИФА письмо в поддержку хорватских футболистов и их права выразить свои эмоции после победы.

"У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им", - написал Павелко о Виде в своем Facebook.

Кроме того, напоминает глава ФФУ, обращение "Слава Украине!" символизирует "несгибаемость и патриотизм для наших граждан".

"И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам", - подытожил Павелко.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Facebook поблагодарил хорватов за солидарность с Киевом.

"Всегда считал, что спорт и политика не должны соединяться. Но это видео на самом деле и есть то, что называется солидарностью", - отметил Климкин.

Вдобавок посольство Украины в Великобритании обнародовало специальное разъяснения для британских СМИ, поспешивших назвать лозунг "Слава Украине!" "националистическим" и популистским.

"Мы хотели бы напомнить изданиям The Sun и Independent, что "Слава Украине!" означает Glory to Ukraine - такое же патриотическое выражение, как Vive la France! (Да здравствует Франция!), Long live the Queen (Да здравствует королева!), Let Poland be Poland! (Пусть Польша будет Польшей!) Будете ли вы называть тех, кто говорит эти фразы, националистами и критиковать их?" – отмечает посольство в своем Twitter.

Реакция соцсетей

Украинские пользователи в Сети раскритиковали предупреждение ФИФА в адрес хорватского защитника Домагоя Виды, который посвятил победу над Россией Украине.

12 украинцев, убитых Россией с начала ЧМ.

Вы о чём? Спорт вне политики.



Вратарь российской сборной Акинфеев - доверенное лицо президента страны-убийцы.

Нет никаких проблем



Вида сказал "Слава Украине!".

Да это же политика и оскорбление России! Смотри, не перепутай!#SlavaUkraini pic.twitter.com/2BMMiQDTee — Vitauskas ???????????????? (@Vitauskas_A) 8 июля 2018 г.

Нашлась "настоящая" причина предупреждения:

Возмутился реакцией ФИФА и немецкий политический обозреватель газеты Bild Джулиан Рёпке, напомнив, что за время проведения ЧМ-2018 12 украинцев погибли в зоне конфликта на Донбассе.

"Просто напомню: Россия убила 12 украинцев с начала Чемпионата мира. Не проблема для ФИФА, конечно. Автократический режим, который украл 2 млн украинцев в 2014 году и до сих пор убивает и калечит украинцев ежедневно, может принимать Чемпионат мира по футболу. Но игроку ЧМ, который говорит "Слава Украине!", грозит дисквалификация за это. ФИФА, вы отвратительны!" - написал Репке.