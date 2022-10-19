Мобилизация не поможет. Путину уже не удастся переломить ход войны — экс-глава ЦРУ 19 октября, 11:13 Генерал Дэвид Петреус отметил, что ВСУ продолжают освобождать украинские территории (Фото:Johns Hopkins School of Advanced International Studies/flickr.com)

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии кремлевский режим оказался в очень сложной ситуации, и переломить ход войны уже не сможет.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.

По словам генерала, благодаря эффективному использованию военной помощи, которую Украине предоставляют ее западные партнеры, ВСУ успешно освобождают свои территории, а сама РФ несет огромные потери.

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«Уже сейчас можно сказать, что Россия понесла в 3−4 раза больше потерь за 8 месяцев, чем за 9 лет, пока она вела войну в Афганистане… „Аннексия“ четырех регионов не имеет, в конечном счете, никакого значения. И мы видим, что Украина освобождает эти территории», — отметил Петреус.

При этом он уверен, что объявленная в РФ мобилизация динамику боевых действий уже не изменит, тем более, что «она закончилась тем, что больше людей покинули страну, чем пошли в военкоматы».

«Украина в результате тотальной мобилизации сейчас имеет военную силу, которая гораздо мощнее и боеспособнее, чем то, чем располагает в Украине Россия», — подчеркнул генерал.