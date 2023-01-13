В Симферополе оккупанты раскрасили детскую площадку в цветах флага Сербии. Его перепутали с триколором России

13 января, 16:26
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Сквер в Симферополе (Фото:via Крым.Реалии)

Сквер в Симферополе (Фото:via Крым.Реалии)

В одном из скверов оккупированного Симферополя открыли детскую площадку в цветах флага Сербии (без малого герба). Его перепутали с российским триколором.

Об этом сообщила местная жительница в соцсетях, сообщает Крым.Реалии.

Марионетки Кремля в Крыму не комментировали этот инцидент.

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По данным российских пропагандистов, ремонт сквера на улице Залесской, где построили и детскую площадку, профинансировало правительство Москвы.

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Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Симферополь Сербия Российская пропаганда Война России против Украины

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