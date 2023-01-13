В Симферополе оккупанты раскрасили детскую площадку в цветах флага Сербии. Его перепутали с триколором России
Сквер в Симферополе (Фото:via Крым.Реалии)
В одном из скверов оккупированного Симферополя открыли детскую площадку в цветах флага Сербии (без малого герба). Его перепутали с российским триколором.
Об этом сообщила местная жительница в соцсетях, сообщает Крым.Реалии.
Марионетки Кремля в Крыму не комментировали этот инцидент.
По данным российских пропагандистов, ремонт сквера на улице Залесской, где построили и детскую площадку, профинансировало правительство Москвы.