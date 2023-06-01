Всеукраинский конкурс детских рисунков «Я исследую этот мир» 1 июня, 18:47 Новости компаний internews

До 15 июня присылайте рисунки ваших детей 4−10 лет в рамках творческого конкурса по теме противодействия туберкулезу и получите подарки.

Учитесь вместе со своим ребенком заботиться о здоровье и участвуйте во всеукраинском конкурсе рисунков «Я исследую этот мир».

Основная задача — творчески изобразить видение заботы, своего здоровья и защиты близких по мотивам мультфильма «Стань исследователем». В нем дети узнают больше о туберкулезе, укреплении иммунитета и правилах здоровой жизни. Посмотрите вместе с ребенком все серии, перед тем как рисовать:

Видео дня

✅ Серия 1. «Хитрый туберкулез«

✅ Серия 2 «Суперсила-иммунитет»

✅ Серия 3. «Правила здоровой жизни«

Победители конкурса получат наборы для рисования.



К участию принимаем рисунки от детей 4−10 лет. Присылайте их на адрес konkurs.art2023@gmail.com до 15 июня 2023 г. включительно. В теме письма укажите фамилию, имя автора и название рисунка.

В самом письме также укажите возраст ребенка, область и город проживания, номер телефона одного из родителей. Качественное фото или скан рисунка пришлите во вложенном файле (не в теле сообщения).

Конкурсная комиссия будет оценивать:

творческий замысел автора; иллюстрацию темы заботы; оригинальность; эмоциональность работы.

Организаторы объявят имена победителей конкурса 20 июня на Facebook-странице ОО «Интерньюз-Украина» и отдельно отправят письмо на электронные адреса участников.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к координатору проекта Лилии Степченко lstepchenko@internews.ua.

Проект реализован Партнерством «Остановим туберкулез. Украина», секретариатом которого является ВБО «Конвиктус Украина». Проект реализован благодаря искренней поддержке американского народа, предоставленной Агентством США по международному развитию (USAID) путем финансирования проекта «Поддержка усилий в противодействии туберкулезу в Украине». Проект является ответственностью авторов и не обязательно отображает взгляды USAID или правительства Соединенных Штатов Америки.