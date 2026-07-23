Европейские железнодорожные операторы всё больше инвестируют в сервисы для семей. Но возможно ли в украинских реалиях — с их длительными ночными маршрутами — сделать поездку на поезде комфортной для детей? Проект детских вагонов, реализованный Укрзализныцей и Visa, дает однозначный ответ: да, объединяя безопасность, комфорт, интерактивность и обучение в единую экосистему.

В последнее время Укрзализныця превратилась в главную транспортную артерию страны. Ею ежедневно пользуются тысячи семей с детьми, которые путешествуют между городами, эвакуируются или приезжают из-за границы.

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В то же время Украина располагает разветвленной сетью протяженных, в том числе ночных, железнодорожных маршрутов. Поездки могут занимать 10−15 часов и более, поэтому для семей с маленькими детьми комфорт в пути становится не просто преимуществом, а необходимостью. Именно поэтому возникла потребность в специальном пространстве, учитывающем нужды самых юных пассажиров и помогающем сделать длительную поездку более удобной для всей семьи. Особенно показательно, что такой инфраструктурный проект удалось реализовать даже в условиях полномасштабной войны — не откладывая развитие сервисов на будущее.

В поисках решения команда проекта опиралась на международный опыт организации семейных железнодорожных путешествий. В разных странах уже существуют интересные практики поддержки пассажиров с детьми, однако украинский проект учитывает также особенности отечественных маршрутов и потребности украинских семей.

Как организуют семейные путешествия в Европе: от детских зон до специализированных вагонов

Европейские железные дороги давно поняли: семьи с детьми нуждаются в особой заботе. Уровень поддержки варьируется — от мест для колясок и более удобных сидений до вагонов, где дети могут играть.

Фото: Visa

Фото: Visa

Так, в австрийских поездах есть специальная семейная зона с детским кинотеатром и настольными играми, а норвежские поезда дальнего следования предлагают целый вагон с отдельной игровой комнатой.

В швейцарских двухэтажных поездах InterCity пошли еще дальше: там есть семейные вагоны, в которых верхний этаж превращен в «игровую площадку» на колесах, а нижний отведен под хранение багажа и детских колясок.

А в Чехии детям предлагают спокойный досуг: специальные детские купе со стульчиками для самых маленьких пассажиров и мультимедийными экранами, на которых показывают мультфильмы.

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Фото: Visa

А на финских железных дорогах семейные вагоны рассчитаны на поездки с маленькими детьми и оснащены подогревателями для бутылочек, пеленальными столиками и детскими горшками, а в купе есть специальные детские сиденья и место на полу для люльки-переноски.

Уникальная квинтэссенция международного опыта

Несмотря на разнообразие европейских практик, большинство из них решают лишь отдельные задачи. Где-то акцент делается на игре, где-то — на комфорте и доступности.

Украинский подход впервые объединил все эти решения в одном пространстве — вагоне ночного поезда, созданном с учетом потребностей детей разного возраста: от младенцев до подростков младшего возраста.

«Детские вагоны — один из наших самых любимых проектов. Мы искренне хотим, чтобы дети, которые сейчас растут в Украине, имели возможность путешествовать по стране в лучших условиях и радовались приключениям в своих поездках. Эти вагоны курсируют по направлениям, которые чаще всего выбирают для семейного отдыха, — именно для того, чтобы в них могло проехать как можно больше детей. В частности, такие вагоны есть и на маршрутах в прифронтовые области. Ведь забота о детях не зависит от географии», — утверждает директор филиала «Пассажирская компания» АО Укрзализныця Олег Головащенко.

При поддержке Visa парк Укрзализныци пополнили шесть новых детских купейных вагонов. Все они уже курсируют по Украине и за границу — из Харькова в Ивано-Франковск, Черновцы и Хелм, а также из Киева в Кишинев.

В вагонах предусмотрено всё, что делает поездку с детьми более комфортной и безопасной: поручни и защитные бортики, пеленальные столики, манежи для младенцев, подогреватели бутылочек, пандусы и специальное детское меню. При этом билеты стоят столько же, сколько и в обычное купе, а дети до пяти лет путешествуют бесплатно (без отдельного места).

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Фото: Visa

Путешествие как игра и обучение

Впрочем, детские вагоны Укрзализныци и Visa — это не только комфорт, но и эмоции. Всё пространство оформлено в концепции «Сказочного украинского леса» — от интерьера до постельного белья. Маленьких пассажиров сопровождают персонажи Зализятко и пёс Грошик, а бизиборды, настольные игры, раскраски и коллекционные штампы для «Паспорта путешественника» делают поездку весёлой и интерактивной.

Фото: Visa

Еще одна особенность проекта — финансовое просвещение, интегрированное в игровой формат. Во время путешествия дети могут познакомиться с базовыми понятиями: как работают безналичные расчеты, карточные переводы и сбережения, а также с правилами цифровой безопасности.

«Для Visa важно инвестировать в инициативы, которые улучшают клиентский опыт и одновременно служат важной социальной миссии, и детские вагоны — именно такой проект, — рассказывает Александр Стельмах, старший директор, глава Visa Direct в регионе Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа. — Особенно ценно, что в его реализации помогли миллионы украинцев: каждый пользователь, совершавший денежные переводы с помощью Visa, автоматически участвовал в создании этих вагонов — без каких-либо дополнительных комиссий. Государственная компания, частный бизнес и неравнодушное общество — это синергия, которая становится движущей силой реальных перемен».

Фото: Visa

Опережая тренды

Европейский опыт показывает: будущее железнодорожных перевозок — за персонализированным сервисом для всех категорий пассажиров.

Украинский проект демонстрирует еще одну тенденцию: отдельные сервисные решения могут работать значительно эффективнее, если они объединены в единый комплекс.

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Детские вагоны доказывают: даже во время войны можно создавать инфраструктурные решения, которые формируют новый стандарт качества и в перспективе могут стать примером для других государств.