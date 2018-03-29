Детсады для всех: как Украине перенять французский опыт

Во Франции детсады уже со следующего года будут обязательными для детей от 3 лет

Социализация ребенка через дошкольное образование: во Франции с сентября 2019-го дети в возрасте от трех лет должны обязательно посещать детские сады. Об этом объявил президент страны Эммануэль Макрон, говорится в сюжете Радио НВ.

До сих пор во Франции обязательное обучение начиналось только с шести лет. По французскому законодательству каждый ребенок с трехлетнего возраста имеет право на место в заведении дошкольного образования. Но в разных частях страны количество детей, обучающихся в дошкольных учреждениях неоднородна. В отдельных регионах только 70% детей ходят в детские сады.

Смотрите также

На конференции, посвященной дошкольному образованию в стране, Макрон заявил, что эту разницу нужно исправить. Французский президент подчеркнул: благодаря школам удастся вырастить новое поколение, которое не будет поддаваться подстрекательству к убийствам.

Украина: очередь в детсады – 47 тысяч детей

В Украине около миллиона детей находятся вне системы дошкольного образования. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата за 2016 год. Украинская образовательная реформа предусматривает, что дети с 5 лет обязательно должны получить дошкольное образование в соответствии со стандартом. Но посещать садик не обязательно, ведь родители самостоятельно выбирают способы и формы, с помощью которых обеспечивают реализацию права детей на дошкольное образование.

Финансирование этого образования передали на местный уровень. Об этом рассказала в комментарии Радио НВ директор по коммуникациям Института общественно-экономических исследований Марина Дадинова. Поэтому все вопросы по поводу количества мест и состояния детских садов нужно адресовать не правительству, а местной власти.

В Израиле можно отдать ребенка в дошкольное учебное заведение с двух лет. В 5-6 шесть лет детский сад обязателен для всех

"Люди, которые не могут получить места в садиках, или у них есть вопросы к состоянию садов, в котором те находятся – относительно безопасности, отопления, поборов, которые очень часто собирают наличными в садах – все эти вопросы у граждан должны возникать к местной власти. Если это Киев – то к КГГА, если Одесса – к Одесскому городскому совету", – объясняет Дадинова.

Местные органы власти ответственны за создание сети коммунальных учреждений, в которую должны войти и заведения дошкольного образования, объяснила в комментарии Радио НВ соучредитель Международного альянса для развития христианского образования, эксперт Реанимационного пакета реформ в области дошкольного и инклюзивного образования Альбина Паранюк. Создания сети учреждений должна требовать местная община. Закон разрешает финансирование частных заведений, но его механизм пока не разработан.

"За финансирование такой сети – частной или коммунальной – несет ответственность, конечно, государство. И тот принцип финансирования, который нужно все же ввести – это "деньги ходят за ребенком", – подчеркивает Паранюк.

По ее словам, пока такого принципа не будет, в Украине не стоит ожидать создания сети учебных заведений разных типов. "Заход денег в частный сектор – это решающий фактор. Надо разъяснять людям, как им самим создать эти дошкольные учебные заведения, чтобы можно было как-то детей устроить в садик", – считает Паранюк.

Для того, чтобы запустить механизм финансирования учреждений дошкольного образования, нужно начать с создания реестра детей и учреждений, подчеркнула эксперт. Необходимо также просчитать, сколько стоит содержание одного ребенка в детском саду.

В дошкольных учебных заведениях в Украине очередь достигает почти 47 тыс. детей. Министерство образования и науки еще в прошлом году разработало план действий, чтобы такого дефицита мест не было. Об этом Радио НВ рассказала исполняющий обязанности начальника отдела дошкольного образования профильного министерства Светлана Нерянова. План рассчитан на три года.

"План предусматривает, что с 2017-го до 2020 года должны быть созданы 96 тыс. мест по Украине. И по итогам 2017 года было создано уже более 27 тыс. дополнительных мест", – приводит цифры Нерянова.

Частные заведения дошкольного образования в Украине разрешено создавать с 2016-го года. Принцип "деньги ходят за ребенком" воплощен, в частности, в системе дошкольного образования Великобритании.

Мировой опыт

В США нет единой системы дошкольного образования. Каждый штат имеет свои образовательные стандарты, а каждое заведение работает по собственной программе. Дошкольное образование можно получить как в государственном, так и в частном заведении. Дети в возрасте до трех лет посещают ясли. В детские сады ходят дети от 3 до 5 лет. Дошкольное образование в США полностью интегрировано в систему школьного образования.

В Израиле можно отдать ребенка в дошкольное учебное заведение с двух лет. В 5-6 шесть лет детский сад обязателен для всех. Там обучают чтению, письму, азам компьютерной грамотности.

В Великобритании недостаточно дошкольных учреждений. В муниципальном учреждении за младенцем могут ухаживать, когда ему не исполнилось еще и года. Государство предоставляет родителям специальные ваучеры. Родители могут использовать их как частичную оплату за полный день или же водить малыша в детсад на 2,5-3 часа ежедневно, кроме выходных.

Дошкольные учреждения Японии работают от 2 до 12 часов в день. В возрасте 5-6 лет можно посещать специальное учреждение, где готовят к школе. Бесплатными в Японии явлются только муниципальные детские сады.