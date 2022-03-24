Возле Мелитополя подростки серьезно пострадали из-за сдетонировавшего боеприпаса 24 марта, 00:12 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разбрасывают боеприпасы в городах (иллюстративное фото) (Фото:Минобороны/telegram)

В среду, 23 марта, в селе Обильное Мелитопольского района трое подростков нашли боеприпас. Он сдетонировал, дети пострадали.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Дети были доставлены в мелитопольскую больницу неотложных состояний. Одному мальчику врачи вынуждены были ампутировать кисть руки. Ребенок находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

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Еще один мальчик и девочка получают всю необходимую помощь в хирургическом отделении. Их состояние – средней тяжести.

«Каждый день война ворует у нас не только планы на будущее, но и жизнь. Горько, что от беды, которую принесли на нашу землю оккупанты, все больше и больше страдают дети…», — добавил Федоров.

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