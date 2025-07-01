С временно оккупированной территории удалось вернуть трех подростков — Ермак

1 июля, 00:07
Поделиться:
Трех украинских подростков удалось вернуть из оккупации (Фото: REUTERS/Edgar Su)

Трех украинских подростков удалось вернуть из оккупации (Фото: REUTERS/Edgar Su)

На подконтрольную Украине территорию из российской оккупации удалось вернуть трех подростков. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в понедельник, 30 июня.

Как отметил Ермак, подростки длительное время находились на временно оккупированных территориях.

«Все спасенные подростки, несмотря на давление и опасность, учились в украинских школах онлайн и отказывались посещать российские школы. Сейчас они все уже на подконтрольной территории Украины, получают помощь и поддержку и планируют поступать в высшие учебные заведения, чтобы получить образование и строить свое будущее в Украине», — написал он.

Реклама

27 июня издание The Guardian сообщило, что команда исследователей Йельского университета установила, что около 35 тысяч украинских детей, которые считаются пропавшими без вести, могут содержаться в России или на временно оккупированных территориях.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Дети Временно оккупированные территории Российская агрессия Андрей Ермак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies