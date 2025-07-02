Из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть двух подростков . Об этом во вторник, 1 июля, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, один из спасенных — 16-летний парень, который в течение трех лет жил в оккупации вместе с мамой. Подросток отказывался посещать школу, где навязывали российскую идеологию, а украинское дистанционное обучение было недоступно.

Другой парень, которому исполнилось 18 лет, после окончания школы решил не оставаться в оккупации.

«После окончания школы решил не оставаться в оккупации и самостоятельно преодолел сложный путь, чтобы приехать в свободную Украину и начать жизнь заново», — отметил Ермак.

По словам главы ОП, подростков вернули в рамках программы Bring Kids Back UA.

27 июня издание The Guardian сообщило, что команда исследователей Йельского университета установила, что около 35 тысяч украинских детей, которые считаются пропавшими без вести, могут удерживаться в России или на временно оккупированных территориях.