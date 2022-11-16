Новые супергерои: в Херсоне подростки просят бойцов ВСУ оставлять им автографы прямо на одежде — фото
Украинскими военными восхищается вся страна (Фото:СтратКом ЗСУ)
Бойцы Сил обороны стали для украинцев настоящими супергероями уже с первых дней полномасштабного вторжения РФ, когда сумели отразить так называемый «блицкриг» российских захватчиков.
С еще большим восхищение их встречали в деоккупированных населенных пунктах, в частности, после бегства ВС РФ из Херсона, о чем красноречиво свидетельствуют первые видео из освобожденного города.
Сейчас же среди местной молодежи набирает популярность флешмоб по сбору автографов от украинских защитников.
«Дети в Херсоне подходят к военным и просят поставить автограф или написать памятные слова на их одежде. ВСУ — это наши супергерои. Настоящие, а не выдуманные!», — отметили в Telegram-канале СтратКом ЗСУ, опубликовав соответствующие фото.
11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.
После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».
В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.