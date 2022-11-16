Новые супергерои: в Херсоне подростки просят бойцов ВСУ оставлять им автографы прямо на одежде — фото

16 ноября, 16:18
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Украинскими военными восхищается вся страна (Фото:СтратКом ЗСУ)

Украинскими военными восхищается вся страна (Фото:СтратКом ЗСУ)

Бойцы Сил обороны стали для украинцев настоящими супергероями уже с первых дней полномасштабного вторжения РФ, когда сумели отразить так называемый «блицкриг» российских захватчиков.

С еще большим восхищение их встречали в деоккупированных населенных пунктах, в частности, после бегства ВС РФ из Херсона, о чем красноречиво свидетельствуют первые видео из освобожденного города.

Видео дня

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Сейчас же среди местной молодежи набирает популярность флешмоб по сбору автографов от украинских защитников.

«Дети в Херсоне подходят к военным и просят поставить автограф или написать памятные слова на их одежде. ВСУ — это наши супергерои. Настоящие, а не выдуманные!», — отметили в Telegram-канале СтратКом ЗСУ, опубликовав соответствующие фото.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

https://www.youtube.com/embed/5DOKUFU2DA4
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На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Флешмоб Херсон Дети Подростки Война России против Украины

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