В Скадовске дети заявили российскому оккупанту, что Бандера для них «батько» — видео 13 мая, 11:23 Цей матеріал також доступний українською Дети рассказали оккупанту, кто такой Бандера (Фото:Скриншот/Twitter/@most_ks_ua)

В Скадовске дети заявили российскому оккупанту, что считают лидера ОУН Степана Бандеру «батьком».

Война России против Украины — главные события 13 мая

Оккупант спросил у детей: кто такой Степан Бандера? Ребенок ответил «батько наш».

В ответ россиянин начал врать, что Бандера «спалил Хатынь».

Видео дня

Ранее бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который сейчас находится в плену у российских оккупантов, заявил пропагандистам, что считает главного командира УПА Романа Шухевича героем.

Пропагандист спросил, на чьей стороне воевал Шухевич? На это Миколаенко ответил «за Украину».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.