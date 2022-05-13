В Скадовске дети заявили российскому оккупанту, что Бандера для них «батько» — видео

13 мая, 11:23
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Дети рассказали оккупанту, кто такой Бандера (Фото:Скриншот/Twitter/@most_ks_ua)

Дети рассказали оккупанту, кто такой Бандера (Фото:Скриншот/Twitter/@most_ks_ua)

В Скадовске дети заявили российскому оккупанту, что считают лидера ОУН Степана Бандеру «батьком».

Война России против Украины — главные события 13 мая

Оккупант спросил у детей: кто такой Степан Бандера? Ребенок ответил «батько наш».

https://twitter.com/most_ks_ua/status/1524781934320177153
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Ранее бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который сейчас находится в плену у российских оккупантов, заявил пропагандистам, что считает главного командира УПА Романа Шухевича героем.

Пропагандист спросил, на чьей стороне воевал Шухевич? На это Миколаенко ответил «за Украину».

https://www.youtube.com/watch?v=8nCWsp9kVCc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Степан Бандера Война России против Украины Скадовск

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