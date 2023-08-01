С августа дети переселенцев, которые родились после 24 февраля 2022 года смогут получать помощь 1 августа, 10:56 Рожденные после 24 февраля 2022 года младенцы смогут получать помощь от государства в размере 3000 грн (Фото:PublicDomainPictures / pixabay.com)

С 1 августа дети, которые родились у внутренних переселенцев после перемещения и их задекларированным местом жительства считалось место, куда переехали родители, смогут получать помощь от государства в размере 3000 грн, если родители получают помощь как ВПЛ.

Как и всем переселенцам, выплаты будут предоставлять в течение шести месяцев с возможностью продления на такой же срок для отдельных категорий переселенцев.

По состоянию на май 2023 года в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ родился 48321 младенец.

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Ранее сообщалось, что дети со статусом внутренне перемещенных лиц имеют право на следующие льготы:

бесплатное питание в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности;

бесплатное оздоровление за счет государственного бюджета, местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников, не запрещенных законодательством;

государственная целевая поддержка для получения высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях до достижения 23-летнего возраста.