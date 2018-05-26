26 мая 2018, суббота

Дети из Донбасса сыграли товарищеский матч в фан-зоне Лиги чемпионов

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Дети, пострадавшие от мин в результате боевых действий на Донбассе, провели в Киеве два дня
иллюстративное фото

Дети, пострадавшие от мин в результате боевых действий на Донбассе, провели в Киеве два дня

В Киеве дети из Донбасса, пострадавшие от мин на линии разграничения, провели в фан-зоне Лиги чемпионов товарищеский футбольный матч.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на швейцарскую организацию по оказанию помощи Terre des hommes.

Организация является партнером УЕФА. По словам ее представителей, "спорт поможет детям объединиться и продемонстрировать социальные навыки".

Десять детей 12-16 лет, пострадавших от мин в результате боевых действий на Донбассе, провели в Киеве два дня. Кроме участия в матче, они также посетили экскурсии по интересным местам Киева.

Напомним, что 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский состоится финальный матч Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Ливерпулем.

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