Вследствие полномасштабной войны в Украине подростки переживают из-за потери друзей, близкого окружения и необходимости сменить место жительства, однако находят в себе силы и энергию на хобби и волонтерство. А еще мечтают о победе Украины и счастливом будущем на родной земле.

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90% украинских подростков хотят быть полезными в восстановлении Украины после войны. Таковы результаты социологического исследования «Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее», проведенного БФ «Клуб Добродіїв» в сотрудничестве с гуманитарной организацией Plan International.

Подростки считают, что могут быть полезными, развивая инфраструктуру, экономику и, в частности, занимаясь волонтерской деятельностью. Так, к волонтерству за время широкомасштабной войны уже приобщались 43% опрошенной молодежи. Они собирали средства на нужды Вооруженных сил Украины, упаковывали помощь, плели маскировочные сетки, готовили или раздавали еду.

70% респондентов хотят жить и учиться именно в Украине, 67% знают, кем хотят быть в будущем. 93% верят в себя и собственные силы и считают, что прилагают усилия для собственной реализации.

Фото: Мария Артеменко, Анатолий Анатолич

Далее — истории трех обычных украинских подростков, которые рассказывают о том, как изменила их жизнь полномасштабная война и с какими вызовами им пришлось столкнуться, и делятся своими мечтами и планами на будущее.

Мария Деткина, 16 лет, Харьков

Я из города Харькова. Сейчас учусь в полностью дистанционной школе, где никого не знаю.

После полномасштабного вторжения я стала больше нервничать. Переживаю за жизни своих родных знакомых. Некоторые из них находятся в очень горячих точках. Война полностью изменила мое мировоззрение. Я начала как-то по-другому, по-новому мыслить, по-новому любить, ценить по-новому. Начала радоваться самым простым вещам, которых даже не замечала до этого.

Самый большой вызов, с которым я столкнулась, — когда мы эвакуировались в другой город, в Киев, у меня здесь не было друзей. Мне очень не хватало живого общения, живых эмоций, взаимообмена. Не с кем было погулять. Я выходила раз в неделю куда-то, с мамой. Это было очень тяжело.

Фото: Мария во время образовательного интенсива «Мне удалось!», автор фото: Дан Балашов.

Мое хобби — это танцы, я занимаюсь ими уже 13 лет, и продолжаю делать это дистанционно, дальше занимаюсь со своим харьковским коллективом. Да, это не в зале, но мы занимаемся через зум. Я очень рада, что занятия продолжаются, потому что танцы для меня — это моя отдушина, я очень успокаиваюсь.

Я приобщилась к интенсиву благодаря «Клубу Добродіїв». Это образовательный интенсив для подростков. Если честно, даже не размышляла над этим решением, сразу поняла, что это то, что мне нужно. Потому что самое главное — то, что я смогу пообщаться со своими сверстниками. Я надеялась найти новых друзей. И, если честно, так и получилось. К тому же благодаря этому опыту я стала более уверенной.

Фото: Мария во время образовательного интенсива «Мне удалось!», автор фото: Дан Балашов.

На интенсиве мы общались с разными людьми, в том числе с известными. Были и психологи, поддерживавшие нас. Нам дали понять, что никогда не нужно сдаваться, нужно идти вперед, несмотря ни на что. Надо верить в себя. Мы работали над проектом в команде, а затем нужно было публично с ним выступить. Это был очень крутой опыт.

То, что меня мотивирует и помогает продвигаться дальше — это поддержка. В частности, это поддержка от моих родителей, друзей и знакомых. И я вижу свое будущее, которое связано только с Украиной, никак иначе. Свою же будущую роль вижу в том, чтобы стать проактивной гражданкой, участвовать в разных социальных проектах. И вдохновлять других участвовать в развитии нашей страны.

Александр Кобец, 14 лет, Бердянск

Я из города Бердянска, но сейчас учусь в школе в Киеве. Моя жизнь очень изменилась с началом полномасштабного вторжения. Я из оккупации. Бердянск был оккупирован 28 февраля 2022 года. Мы жили без света и воды. 7 июля 2022 года выехали из Бердянска в Запорожье, а уже потом — в Киев.

У меня есть хобби. Я учу английский язык, а также занимаюсь бальными танцами. Я пробовал посещать занятия в Бердянске после начала полномасштабной войны. Летом сходил на несколько репетиций, однако было очень страшно из-за взрывов вокруг, и решил не продолжать.

Фото: Александр во время образовательного интенсива «Мне удалось!», автор фото: Дан Балашов

После того как переехал в Киев, с начала сентября 2022-го продолжил занятия бальными танцами. Ходил заниматься офлайн, но в канун Нового года наш учитель был вынужден уехать, поэтому мы продолжили занятия в формате онлайн с нашим учителем из Бердянска — он остался там, в городе, и на коллаборацию с оккупантами не согласился. Моя партнерша по танцам осталась в оккупации, она до сих пор живет в Бердянске. Танцами сейчас не занимается. Так что пока я занимаюсь сам, без партнерши.

У меня очень большая мечта: первое — это деоккупация оккупированных территорий, и второе — это победа Украины. Конечно, я связываю свое будущее с Украиной. После войны наша страна может стать частью Евросоюза. Это означает, что появятся новые возможности. Мы очень быстро начнем развиваться и все отстроим. Слава Украине!

Фото: Александр во время образовательного интенсива «Мне удалось!», автор фото: Дан Балашов

Алина Шевченко, Киев, 16 лет

Я учусь в 11 классе гимназии Троещина, живу в Киеве. Я узнала про «Клуб Добродіїв», можно сказать, случайно — просто искала себе какую-то волонтерскую деятельность с детьми, и как раз наткнулась на их статью о том, что они подыскивают людей для занятий с детьми, приехавшими из оккупированных территорий, пострадавших во время войны. Начала работать с ними летом 2022 года.

Присоединилась к волонтерству, потому что хотела быть полезной и потому что очень люблю детей. Я поняла, что именно на этой почве могу что-нибудь сделать. Это были творческие занятия, чтобы дети разрядились, пообщались друг с другом. Собственно, чтобы могли побыть детьми.

Война стала обыденностью для нас. Та рутина, которая есть сейчас, совсем отличается от того, что было до полномасштабного вторжения. Но уже назвать ее какой-то необычной крайне сложно.

Фото: Алина на презентации исследования «Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее». Автор фото: Дан Балашов.

Что изменилось в моей жизни? Безусловно, возросла ответственность за любой свой поступок. Это момент взросления, когда ты уже понимаешь, что от тебя что-то зависит и нужно быть полезным там, где ты есть. Самые большие вызовы, с которыми я столкнулась за более чем год полномасштабной войны, это переживание всех этих потерь потерь на войне. Я не могла понять, как может столько людей гибнуть одновременно и каждый день.

Учитывая то, что я в 11 классе, в этом году мне нужно сдавать экзамен. Когда был полный блекаут и выключал свет, готовиться было очень трудно. Это стал для меня переломный момент: я всем говорила, что ничего, переживем, все будет хорошо, лишь бы ракеты не летали. Это было время, когда нужно было поддержать других, и мне самой нужна была поддержка.

У меня есть разные хобби, например, увлекаюсь фотографированием. На это хобби война, по-видимому, не сильно повлияла, однако темы для фотографии стали несколько иными. Теперь это не только пейзажи, но и тематические патриотические фото. Также я шью и, к счастью, у меня была возможность помочь нашим военным. Когда мы некоторое время находились в городе Корсунь-Шевченковский, я приобщилась к очень хорошим мастерицам, швеям, которые бесплатно шили для ребят на войну разную одежду. Таким образом смогла немного стать полезной.

В этот период больше всего мотивирует надежда на Бога и на то, что мы победим. Надежда к лучшему. Вдохновляют, конечно, наши военные, у которых нет выходных. Я очень горжусь говорить о том, что вижу свое будущее в Украине, и я верю, что оно будет прекрасное. Очень надеюсь, что я окончу медицинский вуз и смогу помогать на медицинском фронте. Однако надеюсь, что на тот момент, когда я выучусь, войны в Украине уже не будет.

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