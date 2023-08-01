Подозреваемый в торговле людьми житель Закарпатья заявил о продаже детей из интерната на органы за границу, прокуратура начала проверку 1 августа, 14:28 Мужчина обвинил руководство школы-интерната на Закарпатье в торговле детьми и их продаже на органы (Фото:Скриншот видео Іван Погоріляк/Facebook)

Житель Закарпатья, который подозревается в торговле детьми, дал показания, в которых обвинил руководство местного интерната в продаже детей на органы за границу. Областная прокуратура начала проверку его слов.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в конце июля текущего года мужчину задержали по подозрению в законченном покушении на торговлю малолетними детьми с целью эксплуатации по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 УК Украины).

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По данным следствия, житель Закарпатья подыскивал родителей с маленькими детьми и убеждал продать их для усыновления в одну из стран Евросоюза.

Во время общения с потенциальными продавцами он приводил достаточно аргументов, почему ребенку в условиях войны будет лучше уехать из страны.

Так он нашел женщину из Житомира и уговорил ее продать собственного годовалого сына. За это подозреваемый пообещал ей 5000 долларов и дал аванс в тысячу долларов. Общая сумма сделки должна была составить 25000 долларов.

Злоумышленника задержали на границе со Словакией на пропускном пункте.

В конце июля глава Перечинского горсовета Иван Погориляк опубликовал видео с показания фигуранта дела.

Им оказался 43-летний Денис Парубий. Он работал в Корчинской школе-интернате.

По его словам, в 2010—2014 годах сотрудники интерната якобы способствовали вывозу детей для продажи на органы. В этом якобы участвовали директор школы-интерната, юрист из села Турица и сын директора из Ужгорода.

Парубий рассказал, что детей вывозили якобы на лечение в страны ЕС, а сотрудникам запрещали спрашивать, где дети.

«Когда вывозили 25 детей под видом лечения, то возвращалось только 23», — утверждает он на видео.

Он также заявил, что для трансплантологии преимущественно выбирали детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Задержанный также сообщил, что сам лично участвовал в вывозе одного ребенка, а также беременной женщины. Якобы ее ребенка тоже готовили отдать на органы.

После публикации видео представитель Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк заявила УП. Життя, что слова фигуранта дела о торговле детьми взяли на проработку. В рамках существующего уголовного производства проверяется информация, распространенная в нем.