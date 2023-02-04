Отправляют на «отдых» и «оздоровление». Детей из оккупированной Луганской области хотят вывезти в Карелию — Центр нацсопротивления

4 февраля, 23:01
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Эвакуация детей из Бахмута (Фото:Нацполиция Украины)

Эвакуация детей из Бахмута (Фото:Нацполиция Украины)

Глава законодательного собрания российской Республики Карелия Элисан Шандалович посетил оккупированную часть Луганской области и предложил «отдых» и «оздоровление» местных детей на «прекрасных курортах» в полярных широтах Российской Федерации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Такое предложение карельский чиновник сделал во время встречи с председателем так называемого «народного совета» на временно оккупированной территории Луганской области Денисом Мирошниченко.

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«Учитывая, каким образом россияне «отдыхают» в полярных широтах, это никак не способствует оздоровлению», — говорится в сообщении.

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В ЦНС подчеркнули, что частые поездки руководителей разных регионов РФ с намерениями «выторговать» себе определенное количество детей под завуалированными предлогами « оздоровления», «отдыха» и «культурного обмена» преследуют, с одной стороны, сугубо практическую цель — списание бюджетных средств на эти мероприятия. Кроме того, все чаще появляются свидетельства похищения несовершеннолетних во время таких поездок криминальными элементами, которые причастны к торговле людьми.

Ранее сообщалось, что россияне вывезли в российскую республику Татарстан 50 старшеклассников из временно оккупированного Лисичанска Луганской области для сдачи выпускного экзамена.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Карелия Дети депортация Война России против Украины

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