Детей из Энергодара удерживают в России, несмотря на волю родителей
Детей из Энергодара удерживают в России (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)
Некоторые жители временно оккупированного Энергодара Запорожской области и окрестных сел, отправившие детей в Краснодарский край РФ, получили сообщение, что дети «задерживаются на отдых в России на неопределенный срок».
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Родителям приказали передать теплые вещи и сообщили, что дети будут ходить там в школу.
«Фактически дети сейчас заложники террористов. И если одну часть родителей это совсем не пугает, то другая откровенно шокирована таким развитием событий», — пишет Орлов.