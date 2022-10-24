Детей из Энергодара удерживают в России, несмотря на волю родителей 24 октября, 00:07 Детей из Энергодара удерживают в России (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

Некоторые жители временно оккупированного Энергодара Запорожской области и окрестных сел, отправившие детей в Краснодарский край РФ, получили сообщение, что дети «задерживаются на отдых в России на неопределенный срок».

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Родителям приказали передать теплые вещи и сообщили, что дети будут ходить там в школу.

«Фактически дети сейчас заложники террористов. И если одну часть родителей это совсем не пугает, то другая откровенно шокирована таким развитием событий», — пишет Орлов.

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