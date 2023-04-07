Оккупанты четыре дня свозили технику в район Мелитополя, все это взорвалось — мэр Федоров 7 апреля, 10:10 Федоров рассказал детали взрывов в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мелитополе и районе вечером в четверг, 6 апреля прогремели взрывы в тех местах, куда оккупанты свозили свою военную технику и личный состав.



Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр захваченного города Иван Федоров.

«Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы на востоке нашего города и на востоке Мелитопольского района. Это было непосредственно в поселке Веселое, а за несколько дней до того, как там происходили взрывы, мы сообщали, что враг уже четыре дня подряд свозит туда свою военную технику и личный состав», — сказал Федоров.

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По его словам, во время переброски техники оккупанты умышленно выключили мобильную связь и интернет, чтобы местные жители ни о чем не могли сообщать украинской стороне, но им это не удалось.

«А за день до этого была совсем адская ночь у врага, потому что в течение трех или четырех дней они вертолетами свозили на наш Мелитопольский аэродром очередную партию своего сверхважного груза, и в одну ночь этот груз из-за того, что не смогли позаботиться враги о правилах безопасности, взорвался и больше его нет. И такая ситуация уже вторую неделю подряд», — добавил Федоров.

Он отметил, что все эти события сеют панику в рядах оккупантов.