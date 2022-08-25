Груз 200: распаковка. Какие детали известны о потерях российских войск — инфографика НВ 25 августа, 20:35 Тела российских оккупантов грузят в вагоны-рефрижераторы в Киеве, 13 мая (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли 45,8 тыс. личного состава.

Российская служба Би-би-си и Медиазона совместно привлекли волонтеров к изучению сообщений в российских СМИ и родственников в соцсетях о гибели в Украине оккупантов.

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В статье российской службы Би-би-си говорится о данных 5701 российского военного, чьи имена удалось установить по состоянию на 19 августа. В статье Медиазоны – о данных 5801 российского военного, детали о которых удалось выяснить по состоянию на 25 августа.

НВ проанализировал собранную этими изданиями информацию и создал инфографику о деталях российских потерь в Украине.

Инфографика: НВ

По званию

Из 5514 погибших российских военных, данные о званиях которых известны

4 генерала

34 полковника

72 подполковника

703 младших офицера

4735 рядовых, сержантов и прапорщиков

По роду войск

Из 5701 погибшего русского военного

1121 принадлежали к мотопехотным войскам, из них 200 или 19,7% - офицеры

1027 - к ВДВ, из них 181 или 18% - офицеры

445 – так называемые добровольцы, из них 22 – офицеры

328 принадлежали к танковым войскам, из них 86 — офицеры.

320 - к морской пехоте, из них 49 - офицеры

224 - к другим родам войск, из них 57 - офицеры

218 - к Нацгвардии, из них 55 - офицеры

160 были артиллеристами, из них 41 – офицер.

158 были спецназовцами, из них 36 – офицеры

84 были моряками, из них 11 - офицеры

65 были пилотами, из них 56 - офицеры

51 принадлежал к инженерным войскам, из них 21 – офицер.

О том, в каких войсках служили 1500 российских военных, имена которых удалось обнаружить в открытых источниках, неизвестно, но известно, что 106 из них были офицерами.

В общей сложности из 5701 погибшего был 921 офицер, то есть чаще, чем каждый шестой погибший россиянин на войне против Украины — офицер.

По возрасту

Из 4199 погибших российских военных, возраст которых удалось узнать 1934-м или 46,6% было от 21 до 29 лет.

Больше всего погибших в возрастной группе от 21 до 23 лет - 762 или 18,1%.

Откуда родом

Удалось выяснить, что погибшие на войне с Украиной российские военные происходят из всех регионов России.

Больше всего их из

Краснодарского края - 206 или 3,6%;

Бурятии – 245 или 4,3%;

Дагестана - 270 или 4,7%.

55 погибших на войне с Украиной – из Крыма, еще 47 – из Севастополя.

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