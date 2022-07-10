Десятки учителей из Дагестана согласились работать в ОРДЛО — СМИ 10 июля, 21:14 Школа в ОРДЛО (Фото:sprotyv.info)

Около 60 педагогов из Республики Дагестан изъявили желание пойти на работу в образовательных учреждениях оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Кавказский узел.

Дагестанцам предлагают высокие зарплаты в ОРДЛО.

«В качестве мотивации они назвали хорошие финансовые условия и желание помочь коллегам. Командированным учителям будем выплачиваться двойная зарплата и восемь тысяч рублей суточных», — сообщили изданию представители Минобразования Дагестана.

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Как отмечается, Министерство образования и науки Дагестана получило письмо департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минобразования России, в котором отмечается, что для организации образовательного процесса на территории ОРДЛО до нового учебного года нужно до 7 июля подать информацию о работниках и административно-управленческом персонале, готовых к командировке в эти регионы на длительный период.

«Письмо мы получили 6 июля вечером, за один день сделать такую ​​работу сложно, поэтому попросили продлить срок до конца рабочего дня 8 июля. Информация была опубликована на сайте Минобразования Дагестана и разослана по муниципальным образованиям. Кроме формирования списка других поручений у нас нет», — рассказал изданию собеседник из министерства.

Он уточнил, что на 8 июля было подано около 60 заявок.

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