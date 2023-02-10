Есть десятки сбитых ракет. В Воздушных силах рассказали о массированной атаке РФ по Украине и о работе ПВО 10 февраля, 13:25 Благодаря успешной работе ПВО удалось избежать значительных разрушений (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Во время массированной атаки РФ в пятницу, 10 февраля, силам ПВО удалось уничтожить десятки ракет в небе над Украиной.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Точное количество сбитых ракет Игнат не назвал, «чтобы не быть искривленным источником» информации.

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По его словам, благодаря успешной работе ПВО удалось избежать значительных разрушений.

10 февраля Россия совершила новую массированную ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

По всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась три с половиной часа — почти до 12:00.

