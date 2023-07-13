Десятки пилотов уже готовы начать тренировки на F-16 за рубежом — Игнат 13 июля, 20:09 F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

«Первая группа из десятков летчиков для обучения за границей, уже готова отправляться», — сказал Игнат. Украинские пилоты уже несколько месяцев ждут начала обучения, отметил он.

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По его словам, затем последует вторая волна, и она будет не последней.

Игнат сказал, что обучение будет организовано в Польше, Румынии, Нидерландах, Великобритании, Дании и других странах, где сейчас заканчивается подготовка учебных площадок.

Он подчеркнул, что «речь идет не только о пилотах, но и о других авиационных специальностях».

Обучение и предоставление F-16 для Украины — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

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6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Резников заявлял, что Украина возьмет на вооружение F-16 не раньше Нового года 2024-го.