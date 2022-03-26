Десятки общин перешли в ПЦУ — митрополит Епифаний 26 марта, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что десятки общин добровольно присоединились к ПЦУ.

Об этом он написал в Twitter.

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«Десятки общин, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины», — говорится в сообщении.