Десятки общин перешли в ПЦУ — митрополит Епифаний

26 марта, 16:43
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Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что десятки общин добровольно присоединились к ПЦУ.

Об этом он написал в Twitter.

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«Десятки общин, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/Epifaniy/status/1507713306852839424
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Митрополит Епифаний ПЦУ

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