Десятки общин перешли в ПЦУ — митрополит Епифаний
Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что десятки общин добровольно присоединились к ПЦУ.
Об этом он написал в Twitter.
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«Десятки общин, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины», — говорится в сообщении.