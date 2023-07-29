По обе стороны фронта. Около 60 экстремистов из Германии могут участвовать в боевых действиях в Украине — СМИ 29 июля, 17:34 В Украине по обе стороны фронта воюют немецкие экстремисты (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине по обе стороны фронта воюет 61 гражданин Германии, которых на родине обвиняют в экстремизме или в политически мотивированных преступлениях.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Германии.

Отмечается, что всего в Украину поехал 61 человек, среди которых 39 поехали именно для того, чтобы непосредственно участвовать в боевых действиях. Из них 27 — на российской стороне и 12 на украинской. Правоохранители Германии имеют доказательства, что все они участвовали в боевых действиях.

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МВД ФРГ говорит, что речь идет о левых и правых экстремистах.

В свою очередь издание отмечает, что в боевых действиях в Украине участвует большее количество немцев, в частности определенное количество бывших военных присоединились к иностранному легиону, но власть отслеживает только тех лиц, которые были обвинены в экстремизме.

Кроме того, издание отмечает, что гражданин Германии имеет право законно участвовать в войне в Украине, если он вступит в регулярные вооруженные силы или равноценные добровольческие формирования, которые не действуют, как наемники.