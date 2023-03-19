В учебном центре Десна на Черниговщине погибли четверо военных

19 марта, 22:12
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В учебном центре Десна погибли четверо военных (Фото:Учебный центр им. князя Ярослава Мудрого / Facebook)

В учебном центре Десна погибли четверо военных (Фото:Учебный центр им. князя Ярослава Мудрого / Facebook)

На Черниговщине в 169-м учебном центре Десна имени князя Ярослава Мудрого в субботу, 18 марта, погибли четверо военных.

Как сообщили в пресс-службе учебного центра, военные погибли в результате «чрезвычайного события».

На данный момент причины и обстоятельства выясняются, проводится служебное расследование органами ДБР.

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Больше подробностей об обстоятельствах происшествия в центре пока не предоставляют.

https://www.facebook.com/desnaukr/posts/pfbid0sQEifVwAMEwKGQLSnoFAcoZxbiBLsK1wMM3rSwsWsoMkJuaYqLYT97G2S3ksTkPFl

169-й учебный центр Десна имени князя Ярослава Мудрого – военная часть ВСУ, специализирующаяся на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск. Подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Находится в пгт Десна Черниговской области.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Военные учения Десна Черниговская область Война России против Украины

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