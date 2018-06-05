Десятая смерть от кори: в Одессе умер 10-месячный ребенок

В Одессе 10-месячный ребенок умер в результате осложнений, вызванных корью, сообщили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

Как рассказал УНИАН представитель департамента, ребенок умер от обширной пневмонии, ставшей осложнением заболевания корью.

По словам волонтера Катерины Ножевниковой, ребенок родился ослабленным на раннем сроке. Он не был привит от кори, так как первая вакцинация делается в 12 месяцев.

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Она сообщила, что в многодетной семье корью переболели все дети и матерь. "Мама до сих пор выбирается из болезни. Старшие дети тоже переболели и выздоровели", - отметила волонтер.

С начала года это десятая смерть от осложнений при кори. С 1 января по 29 мая 2018 года в Украине корью заболели 18 144 человека, большинство из них - дети.

Напомним, что в части Национальной гвардии Украины в селе Жеребково Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью.