Дешево и красиво. Почему Киев становится все более популярным среди иностранных туристов

За последние три года число иностранных туристов в Киеве почти удвоилось. Их манят низкие цены и экзотика всего лишь в часе лета от крупных европейских хабов. Об этом пишет журнал Новое Время.

В Киевской горгосадминистрации (КГГА) подсчитали: если в 2014-м город посетили 800 тыс. внешних туристов, то в 2017-м году их оказалось уже 1,5 млн человек.

И столица на иностранцах неплохо заработала: в 2014‑м гости из‑за рубежа пополнили горбюджет на 6,1 млрд грн ($ 469 млн), а в 2017‑м — на 17,9 млрд грн ($ 553 млн).

Бум возник по целому ряду причин. Первая — интерес европейцев и американцев к стране, пережившей Майдан. Вторая — недавнее Евровидение, развитие клубного имиджа столицы и общий рост интереса к Украине. А третье —дешевая еда и жилье в украинской столице. И дешевый алкоголь.

Европа внутри

Основную массу туристов составляли европейцы (52%). Еще треть прибыли из азиатского региона. И около 8% от общего числа представляют приезжие из‑за океана — из Америки.

Кроме кухни, особой популярностью у зарубежных гостей пользуются Софийский собор и Лавра как объекты ЮНЕСКО, улица Крещатик и Майдан, музей Чернобыля, прогулки на теплоходах по Днепру, а также этнографические комплексы Пирогово и Мамаева Слобода. Крайне популярны среди этой категории туристов и поездки в Чернобыльскую зону — уникальный объект не только для Европы, но и всего мира.

Дешево и секс

Начальник управления туризма КГГА Антон Тараненко хвастает, что в прошлом году они внедрили единый билет для туристов — KiyvPass. Карточка включает в себя, кроме проезда в метро, бесплатную обзорную экскурсию по городу и такое же бесплатное посещение музеев, зоопарка и ряда других объектов, а также скидки в некоторых ресторанах.

Однако целью поездок основной массы туристов является секс-туризм.

А изменить этот расклад в пользу публики с иными целями мешает множество факторов.

Элементарный момент — знание английского языка. Далеко не все работники туротрасли — представители отелей, ресторанов — хорошо знают английский.

Для иностранцев важен вопрос безопасности, и потому многих удерживает от посещения страны факт агрессии России в отношении Украины.

Полную версию материала читайте в свежем номере журнала Новое Время - №4 от 1 февраля 2018 года.