Дешевая рабочая сила. Почему Чехия упростила условия трудоустройства для украинцев

Чехия упрощает условия трудоустройства для украинцев. Министерство труда и социальных дел этой страны готовит программу, которая ускорит легальное трудоустройство наших граждан. Об упрощении процедуры - в сюжете Радио НВ.

Граждане Украины - неисчерпаемый ресурс для европейских стран

В рамках соглашения между странами предполагается, что почти 20 тыс. украинских граждан смогут получить право трудоустройства на два года. По словам министра труда Чехии Ярославы Немцовой, сейчас в Чехии свободными являются рекордное количество рабочих мест - более 260 тыс. вакансий. Это прежде всего медицинские сестры и работники социальной сферы, а также рабочие средней технической квалификации, строители.

"Это оказывает положительное влияние на курс гривны. Отрицательный эффект может быть в будущем, когда люди будут выезжать и оставлять что-то за границей. Сейчас эта тенденция не такая масштабная, как было в 2000-х годах, но если это опять перерастет в такой процесс, конечно, это долгосрочный негативный эффект для экономики Украины, ведь она теряет свою рабочую силу, а работодатели - своих работников", - отметила министр Немцова.

Украинцы - последний большой резерв рабочей силы в Европе

Трудовая миграция разносторонне влияет на украинскую экономику. Негативное влияние заключается в оттоке квалифицированных кадров, разбалансировке рынка труда и системы социальных и пенсионных выплат, ведь трудовые мигранты не платят налоги в бюджет и Пенсионный фонд, объясняет экономист Центра экономической стратегии Юлия Руда.

Основное условие украинской экономики для трудовых мигрантов - возвращение на родину

С другой стороны, дефицит рабочей силы в отдельных отраслях способствует выравниванию зарплат на внутреннем рынке. И позитив также сохраняется до тех пор, пока украинцы возвращаются из-за границы назад, и в Украине тратят заработанные деньги.

Основной ресурс для развития экономики - человеческий капитал. А валовой внутренний продукт создается рабочими руками, отметил исполнительный директор общественной союза Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин.

"Чем больше уровень переработки, тем больше конечного продукта производится в стране. И чем больше добавленная стоимость, тем больше валовой внутренний продукт. Подготовить квалифицированного работника стоит очень больших денег и государство, тратя эти деньги, должно быть уверено, что этот человек не поедет за границу и не вывезет те капиталовложения, которые были вложены", - сказал Пендзин.

Украинцы - последний большой резерв рабочей силы в Европе, отметил директор Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Украинские работодатели не мотивируют граждан к трудоустройству в стране

Ведь согласно данным Госстата Украины, 1 млн 700 тыс. украинцев не работают или работают в тени. По его словам, в Европе существует естественный процесс старения и вымирания, и одновременно рост экономики, что требует дополнительных рабочих рук. Украинцы едут за границу за большими зарплатами, пока ждут изменений в собственной стране.

"Ситуацию могут изменить только кардинальные реформы - борьба с коррупцией, привлечение инвестиций, изменение судебной и правоохранительной систем. Такие, которые будут действительно защищать права собственности. Тогда возможен действительно экономический рост где-то на 8-9%. Тогда есть надежда, что где-то лет через 10 у нас уменьшится трудовая миграция и будет хватать рабочих мест здесь", - отметил эксперт по международному трудоустройству.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что центры занятости в Украине переориентируют свою работу по содержанию на создание рабочих мест и мотивацию работников. А это в результате усилит борьбу с миграцией.