Десантники сбили российский многоцелевой истребитель Су-30

14 сентября, 16:09
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Истребитель Су-30 (Фото:Sergey Krivchikov/Wikipedia)

Истребитель Су-30 (Фото:Sergey Krivchikov/Wikipedia)

Львовские десантники сбили многоцелевой истребитель Су-30 российских оккупантов из зенитной установки ЗУ-23.

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ в Telegram.

Российский самолет был ликвидирован зенитчиками 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Пилот оккупантов не ожидал, что львовские десантники смогут его сбить с 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23», — говорится в сообщении.

Видео дня

ДШВ также опубликовали видео ликвидированного самолета.

Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения были уничтожены 246 самолетов оккупантов, из которых два были сбиты за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/wUcqL7lfGo0
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Десантники Самолеты

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