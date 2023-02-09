Десантники устроили оккупантам «огневой мешок»: военные РФ бежали, бросив оружие и раненых — видео

9 февраля, 11:11
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Оккупанты наступали под Марьинкой, но десантники устроили им «огневой мешок» (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты наступали под Марьинкой, но десантники устроили им «огневой мешок» (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В районе Марьинки Донецкой области бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили российских оккупантов, которые пытались пойти в наступление.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

На днях оккупанты силами до взвода пехоты попытались незаметно подойти к позициям одного из подразделений бригады, чтобы резким штурмом захватить их. Для этого захватчики двигались по посадке.

Видео дня

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Оккупантов вовремя заметила воздушная разведка украинских десантников.

«Командиром десантного подразделения было принято решение немного подпустить штурмовое подразделение оккупантов, чтобы оно вышло на хорошо пристреленный участок. По сути, противнику был заранее подготовлен огневой мешок», — говорится в сообщении.

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Когда вражеская пехота зашла в определенное место, десантники открыли по ней прицельный огонь из станковых гранатометов и пулеметов.

Понеся многочисленные потери, оккупанты сбежали бросая оружие и раненых, добавили в командовании.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1623601827584307201
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Десантники Марьинка Война России против Украины

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