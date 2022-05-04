Украинские десантники уничтожили пять вражеских БТР вместе с экипажем — видео 4 мая, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Украинские десантники уничтожили пять российских БТР с экипажем (Фото:Кадр видео Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Украинские десантники с помощью артиллерии уничтожили вражескую бронетехнику вместе с экипажем.

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Видео с последствиями уничтожения опубликовано на странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

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«Превращены в металлолом с „фаршем“ из оккупантов пять российских бронетранспортеров. Относительно троих уцелевших — передали координаты. Будьте уверены, им тоже вскоре пришел конец», — говорится в подписи к ролику.

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