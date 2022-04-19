Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение оккупантов из Томска

19 апреля, 11:00
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Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ (Фото:Генштаб)

Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ (Фото:Генштаб)

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Украинские десантники в ходе интенсивных боев уничтожили мотострелковое подразделение армии России из Томска.

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Об этом сообщает Генштаб.

«Недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места», — говорится в сообщении.

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В ходе боев были уничтожены российские оккупанты и только часть из них удалось идентифицировать по имеющимся документам.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Десантники Генштаб Война России против Украины

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