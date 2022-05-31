Разведчики Десантно-штурмовых войск уничтожили инженерное подразделение оккупантов
Десантно-штурмовых войска показали уничтоженное инженерное подразделение оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Разведчики Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 31 мая
Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск, опубликовав соответствующие фото.
«В одном из районов выполнения задач воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов. Продолжаем и дальше выполнять боевые и уничтожать врагов Украины», — говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.