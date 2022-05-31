Разведчики Десантно-штурмовых войск уничтожили инженерное подразделение оккупантов 31 мая, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Десантно-штурмовых войска показали уничтоженное инженерное подразделение оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Разведчики Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.



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Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск, опубликовав соответствующие фото.

«В одном из районов выполнения задач воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов. Продолжаем и дальше выполнять боевые и уничтожать врагов Украины», — говорится в сообщении.



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Фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

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