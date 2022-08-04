Десантники уничтожили группу российских оккупантов в Донецкой области

4 августа, 09:15
В Донецкой области уничтожили группу оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Донецкой области уничтожили группу оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Донецкой области десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили группу российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

«На снимках представлены „демилитаризованные“ захватчики, их личные вещи и шестимесячные контракты, позволяющие им „правильно“ вернуться домой и подарить родным новую Ладу», — говорится в сообщении.

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Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины
Фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины
Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины
Фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины
Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины
Фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Накануне сообщалось, что на Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили два БМП-2, один танк, 15 человек живой силы и взяли трех пленных.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Десантники Война России против Украины

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