Десантники уничтожили девять танков, бронетехнику и 70 оккупантов за сутки

15 июля, 14:25
Львовские десантники рассказали о массированной атаке оккупантов (Фото:80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ)

Львовские десантники рассказали о массированной атаке оккупантов (Фото:80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ)

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ сообщили об уничтожении девяти вражеских танков, бронетехники и 70 оккупантов за сутки.

В сообщении на странице бригады в Facebook говорится, что 13 июля оккупанты начали массированную атаку на украинские позиции.

Штурмовики 80 бригады, организовав четкое тактическое взаимодействие с другими подразделениями ВСУ и НГУ совместно подбили девять российских танков, семь единиц другой бронетехники (БТР и БМП), один грузовой автомобиль и уничтожили около 70 оккупантов.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=775182156949105

«Громили вражескую технику и пехоту подразделения ВСУ грамотно и слаженно. Разведка замечала и фиксировала цели, а затем их утилизировала артиллерия и штурмовые группы с помощью ПТРК Стугна-П, Джавелин, ПТУР NLAW и гранатометов РПГ-7, АТ-4», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/q0g1CsfkrCc

Ранее сообщалось, что в течение суток 7 июля украинские десантники, отражая массированное наступление оккупантов на восточном направлении, уничтожили 12 танков.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Танки Десантники Бронетехника Война России против Украины

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