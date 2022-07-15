Десантники уничтожили девять танков, бронетехнику и 70 оккупантов за сутки 15 июля, 14:25 Львовские десантники рассказали о массированной атаке оккупантов (Фото:80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ)

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ сообщили об уничтожении девяти вражеских танков, бронетехники и 70 оккупантов за сутки.



В сообщении на странице бригады в Facebook говорится, что 13 июля оккупанты начали массированную атаку на украинские позиции.

Штурмовики 80 бригады, организовав четкое тактическое взаимодействие с другими подразделениями ВСУ и НГУ совместно подбили девять российских танков, семь единиц другой бронетехники (БТР и БМП), один грузовой автомобиль и уничтожили около 70 оккупантов.

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«Громили вражескую технику и пехоту подразделения ВСУ грамотно и слаженно. Разведка замечала и фиксировала цели, а затем их утилизировала артиллерия и штурмовые группы с помощью ПТРК Стугна-П, Джавелин, ПТУР NLAW и гранатометов РПГ-7, АТ-4», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение суток 7 июля украинские десантники, отражая массированное наступление оккупантов на восточном направлении, уничтожили 12 танков.

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