Как украинские десантники уничтожили целое подразделение оккупантов — видео

15 декабря, 10:27
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Появилось видео, как украинские десантники уничтожили целое подразделение оккупантов (Фото:Генштаб)

Появилось видео, как украинские десантники уничтожили целое подразделение оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинские артиллеристы-десантники уничтожили подразделение российских оккупационных войск в одном из районов выполнения задач.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск вдребезги разбили одно из вражеских подразделений.

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«Испуганные захватчики пытались уйти от наказания, но попытка оказалась тщетной. Именно благодаря заблаговременно проведенной доразведке артиллерийское подразделение десантников точным огнем методично уничтожило российских оккупантов вместе с их бронированным автомобилем», — говорится в подписи к ролику.

Накануне десантники показали, как разгромили позиции российских оккупантов под Бахмутом

https://www.youtube.com/watch?v=frbQRA5XrV0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Десантники Война России против Украины

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